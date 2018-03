Aykut Kocaman: “Galatasaray iyi ama bizimle oynamadılar”

Spread the love

Üstünlük yolunda bıçak sırtı bir çaba verecek olan Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek ayrıca iddiasını pekiştirmek keza de geleneği sürdürmek istiyor.

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda, kazanmaya zoraki olduklarını hatırlatan Aykut Kocaman “Evet Galatasaray şu lahza dek iyi bir performans sergiledi ama az önce bizimle oynamadılar. Benzer ilk yarıda olduğu gibi. Bu sefer saha avantajı da bizde. Kadıköy’ün farkını, Fenerbahçe’nin farkını göstermenin tam zamanı” ifadesini kullandı.

Sezonun ilk yarısındaki Galatasaray’ı ellerinden kaçırdıklarını vurgulayan Kocaman “Bu sefer böyle bir lüksümüz yok. için her şeyimizi saptamak zorundayız. Camianın beklentisi sahada Fenerbahçe kalitesini görmek. Çıkıp gerekeni yapacaksınız” dedi.

FIRSAT HALA ELİMİZDE

Yaşanan her şeyin geride kaldığının altını çizen Kocaman, “Bu sezon çoğu şanssızlığımız oldu. Hakem hataları, sakatlıklar, kolay kişisel hatalar nedeniyle zorlandık. Lakin önümüzde her şeyi lehimize çevirecek bir fırsat var. Taraftarımız bu maçta üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Ancak siz de sahaya yüreğinizi koymalısınız. Sahada her şeyini veren, Fenerbahçe kimliği için terinin son damlasına dek uğraş eden bazı bakmak istiyorum. Unutmayın bizi bekleyen bir üstünlük var” dedi.

18 YILDA 10 HOCA



Kadıköy’deki son galibiyetini 22 Aralık 1999’da Fatih Terim’le bölge Galatasaray, sonraki 18 buluşmaya 10 farklı teknik adamla geldi ama 3 puana uzanamadı. Lucescu, Fatih Terim, Hagi, Gerets, Feldkamp, Skibbe, Rijkaard, Mancini, Hamza Hamzaoğlu ve Riekerink Kadıköy kalesini yıkamadı.

