Aykut Kocaman 3 puandan emin; “Kuşku duymuyorum”

Her büyük maç öncesi ve sonrasında tüm gözlerin üzerine çevrildiği teknik direktörcephesinde de benzer bir şart yaşanıyor. Bu cins karşılaşmalar öncesi çarpıcı direktifler yapmasıyla bilinen Kocaman, önceki gün yine garip ifadeler kullandı.

“HİÇ ŞÜPHE DUYMUYORUM”

Yakınlarıyla yemekte buluşan Fenerbahçe Teknik Direktörü, Galatasaray maçının asla sadece bir derbi olmadığının altını çizdi. Uzun sohbette, takımın durumunu, ligin gidişatını ve derbi öncesi havayı aktaran Kocaman, “Galatasaray karşılaşması ligin geleceği açısından da belirleyici olacaktır. Bu maçı kazanırsak şampiyon oluruz. Galip Gelmek ve sezon sonunda şampiyonluk için ben bu takıma, bu ekibe güveniyorum.

Herkes sorumluluğunun farkında ve hafta sonu sahaya bu mesuliyet ve bilinçle çıkacak, sevenlerimizin beklediği skoru elde edeceğiz. Bundan hiç şüphe duymuyorum” dedi.

“STRES İSTEMİYORUM”

Derbi öncesi hazırlıklara da değinen Kocaman, takımın sakin kalmasını özellikle istediğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Derbi için takımı hiç germedim. Daha dar idmanlar yaptırdım. Galatasaray maçının ana hazırlıklarına bugün (dün) başlıyoruz. Futbolcuları erkenden strese sokmak istemedim. Fenerbahçe takımı, bu maçın havasına stada gitmek için otobüse bindiğinde girecektir. Biz Malatya’da net bir skorla kazandık ama yalnızca kazanacak bir oyun oynadık. Bu takım daha iyi futbollar sergileyerek yolunda ilerleyecek çapta bazı. her zaman takımıma güvenimin yüksek olduğunu dile getirdim.”

GOMIS BİZE KEZA RISK AYRICA DE CIDDI BİR FAYDA

AYKUT Iri, sohbet yemeğinde, Galatasaray’ın kayda değer saldırı silahı Bafetimbi Gomis üzerinde ayrıca durdu. Sarı kırmızılı futbolcunun hücumdaki meziyetlerine şive yapan Iri, “Yetenekli bir oyuncu. Bizim için güvenli olmayan olabilir. Oysa geriye doğru dönüşlerinde ise sıkıntısı ve eksikleri var. Bu da bizim avantajımız ve faydalanacağımız bir durum” dedi.

FEDERASYON ADAMAKILLI BEŞİKTAŞ’IN KONTROLÜNDE

Yakınlarıyla yediği yemekte Aykut Kocaman’a Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili önceki açıklamalarıyla ilgili sorular da soruldu.

Kocaman Beşiktaş ile oynadıkları maçta dile getirdiği, hakemin yanlış taç kararı vermesi konusunda şu çekici ifadeler kullandı:

‘TAÇ’I SÖYLEDİM ÇÜNKÜ…

“Benim takımıma güvenimle ilgili bir sorunum değil. daima bu konuda futbolcularımla ilgili düşüncelerimi olumlu anlamda dile getirdim. Taç olayını bazı şeylere uyarı sürüklemek nedeniyle söyledim. Futbol Federasyonu içinde Beşiktaş çok baskın. Kontrol en ince ayrintisina kadar onlarda. Bu duruma uyarı sürüklemek istedim ve başardım da!”

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Kaynak: www.sporx.com

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