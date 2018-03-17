Arturo Mina: ”Süper Lig, Avrupa kalitesinde”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Ekvadorlu oyuncusu Arturo Mina, Spor Toto Süper Lig’in iyi ve mücadeleci yapısıyla Avrupa ligleri seviyesinde olduğunu söyledi.

Sezon başında Arjantin’in River Plate takımından Malatya’ya 3+1 takvim sözleşmeye imza atan savunma oyuncusu Mina, Süper Lig’de forma şansı bulduğu 13 maçta bin 81 dakika formasını terletirken takıma birer gol ve asistle katkıda bulundu.

Süper Lig’i değerlendiren Mina, lige ad isim bakıldığında dünya çapında futbolcuların uğraş ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

Mina, tüm takımlarda dünyaca belli simaların olduğunu ve bu durumunda lige ayrı güçlük ve alımlılık kattığına işaret ederek, Türkiye’ye gelmenin kendisi için fazla olumlu olduğunu anlattı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un menajeri aracılığıyla kendisine ulaştığını dile getiren Arturo Mina, şöyle devam etti:

“Araştırdım ve buraya gelmeyi uygun buldum. Burada kendi seviyemi de yükselttiğimi düşünüyorum. Şu lahza için her şey iyi gidiyor. mükemmel bir lig ve mücadeleci, seviye olarak da Avrupa kalitesinde olduğunu söyleyebilirim. Buraya geldiğiniz vakit farkı hissediyorsunuz. Mental ve konsantrasyon olarak bizim olduğumuz ligden fazla daha farklı. Fazla çalışmanız gerekiyor. Burada olmaktan mutluyum.”

– “İyi bir ekibiz”

Mina, sıkı savunma olarak kendisini en çok zorlayan takımların başında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın geldiğini söyledi.

Lige çaba eden bütün ekiplerin güçlü ve iyi futbol oynadığına dikkati çeken Mina, “Bütün ekipler birbirinden güç, en küçük dikkat kaybınızı affetmiyorlar. Biz de iyi çalışıyoruz ve maçlara odaklanıyoruz. Bu yüzden de puan tablosunda orta sıralardayız. Hocamız bizim için en iyisini bulduğunu düşünüyorum. Takım olarak da iyi bir ekibiz. Teknik direktörümüzün bize gösterdiği sistemlere tez adapte olduğumuzu düşünüyorum.” diye konuştu.

Trabzonspor ile 18 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Mina, bu maçtan da puan ya da puanlarla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: www.sporx.com

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