Antalyaspor’da deplasman ‘siftah’ı sevincı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 sezonundaki birincil deplasman galibiyetine 26. haftada ulaştı.

Ligin 26. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-2 yenen kırmızı-beyazlılar, puanını 28’e çıkardı.

Akdeniz ekibi, Kasımpaşa galibiyetiyle bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanını kazanmış oldu.

Ligde oynadığı 26 maçtan 12’sinden mağlup, 7’sinden galip ayrılan Antalyaspor, rakipleriyle berabere kaldığı 7 karşılaşmadan hanesine birer puan yazdırdı.

Antalyaspor, dış sahada Beşiktaş’a (2-0), Kayserispor’a (2-0), Demir Grup Sivasspor’a (3-1), Bursaspor’a (4-0), Trabzonspor’a (3-0), Medipol Başakşehir’e (4-1), Galatasaray’a (3-0), Göztepe’ye (2-1) mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı takım, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’la (1-1), Atiker Konyaspor’la (1-1), Teleset Mobilya Akhisarspor’la (1-1), Osmanlıspor’la (0-0) berabere kaldı.

Dış sahadaki başarı hasretine 26. haftada Kasımpaşa karşı son veren Antalyaspor, ligde iç ve dış sahada muhalif kaleleri 31 kez havalandırdı, kalesinde ise 47 gol fark etti.

– Deniz Kadah ile Doukara’nın performansı

Kasımpaşa maçında bir gol kaydeden Antalyaspor’un en skorer ismi Deniz Kadah, 19 karşılaşmada forma giydi ve gol sayısını 7’ye yükseltti.

Antalyaspor’un devre arası Osmanlıspor’dan transfer ettiği Fransız forvet Souleymane Doukara da Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansıyla ve attığı golle dikkati çekti.

Antalyaspor formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 455 dakika çaba eden Doukara, kırmızı-beyazlı ekibin oynadığı Kayserispor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ise kırmızı-beyazlı formayla birincil golünü Kasımpaşa maçında kaydetti.

– Arıcı: “Takımımızda moraller mükemmel”

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yaptığı açıklamada, Kasımpaşa’yı evinde mağlup edip haftayı 3 puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İç sahada Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Göztepe mağlubiyetlerinin peşinde takımda morallerinin ayrıntılarıyla bozulduğunu anımsatan Arıcı, Kasımpaşa maçına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun çıkmalarının kendilerini düşündürdüğünü dile getirdi.

Arıcı, buna karşın Kasımpaşa galibiyetinin kendilerine geldiğini açıklama ederek, “Puanımız bu galibiyetle 28’e çıktı. Kayda Değer rakiplerimizden Kasımpaşa’nın sahasında bizim açımızdan fazla değerli. Oyuncularımız Akıllı Yıldırım ile Danilo, sakatlıklarından nedeniyle ameliyat edildi. Orta sahada bu iki önemli eksiğimize karşın manâlı bir deplasman galibiyeti aldık. Takımımızda moraller .” değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa’nın 22. haftada Galatasaray’ı 2-1 mağlup etme başarısını gösterdiğine dikkati çeken Arıcı, milli maçlar sebebiyle lige verilecek bir haftalık arayı daha iyi ölçmek istediklerini vurguladı.

Arıcı, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Bursaspor’u davetli edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bursaspor ve Karabükspor maçlarından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu karşılaşmalardan üçer puan aldığımız vakit 34 puana ulaşmış olacağız. Bu Nedenle ligde daha da gevşemiş oluruz.”

Ara transfer döneminde Hakan Özmert ile Doukara’yı renklerine bağlayarak içten transferler yaptıklarını vurgulayan Arıcı, “Bu iki futbolcumuzun da takıma katkıları büyük. Doukara fazla açgözlü, nitelikli futbolcu. Hele Kasımpaşa maçında attığı goldeki takipçiliği ve mücadeleciliği çok iyiydi.” biçiminde gösterme belirtti.

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Kaynak: www.sporx.com

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