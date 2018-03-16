Anderson Talisca’nın Beşiktaş kararsızlığı!

forması aşağı son 2 yıldır oynadığı başarılı futbolla Brezilya Milli Takımı’na kadar yükselen ve Avrupalı birçok kulübün aktarma listesine girengeleceğiyle ilgili kararını hemen şimdi vermediği ortaya çıktı.

Her fırsatta Beşiktaş’ta mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcunun, İngiltere’den önerge gelmesi halinde Ada’ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Manchester United’ın yanı sıra sezon sonunda Premier Lig’e yükselmesine belirlenmiş gözüyle bakılan Wolverhampton’ın listesinde olan Talisca gelecek tekliflere kadar Beşiktaş’a yanıt verecek.

Siyah-beyazlı yönetim kalmaya karar vermesi halinde 31 Mayıs’a kadar Talisca’nın 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.

Benfica ile anında pazarlıklara başlayacak olan Beşiktaş Yönetimi bu rakamı birincil etapta 16-17 milyon euro seviyesine çekmeye çalışacak. Başkan Fikret Orman önceki gün yaptığı açıklamada kalmak istemesi halinde Talisca’nın bonservisini alacaklarını açıklamıştı.

Siyah-beyazlılar, Talisca’nın ayrılık kararı vermesi durumunda ise 10 numara transferi için kolları sıvayacak. 10 numara transferi konusunda geçen sezon bir takım oyuncularla görüşen Beşiktaş Yönetimi, şampiyonluğun elde edilmesi durumunda en az Talisca kalitesinde bir yıldızı kadroya katacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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