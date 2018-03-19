Alvaro Negredo’nun eşi Instagram’da çıldırdı!

Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir’e 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında manâlı bere alırken, Alvaro Negredo’nun eşi Amparo Moreno ise sakatlık yaşamış eşinin maçta çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Resim, binlerce beğeni alırken Beşiktaşlı taraftarlar ve futbolcular da ‘geçmiş olsun’ yorumlarında bulundu.

SERT SÖZLER

Amparo’nun takipçilerinden biri ise “3-5 maç yok 1 maçı kurtarıyor. Tekrar 3-4 maç yok tekrar 1 maçı kurtarıyor. Böyle olmaz siz bavulları toplayıp İspanya’ya geri dönün en iyisi, gitmezseniz lig sonunda ‘Fiko Başkan’ Çin’e gönderir benden demesi” yorumunu yaptı.

Paylaşıma gelen yüzlerce açıklama arasından bu yoruma sinirlenen Negredo’nun eşi, “Seni ufak beyinli, …git” yazdı

Başakşehir’e aleyhinde 90 dakika sahada kalan Negredo için maç sonunda yapılan açıklamada elmacık kemiğinde kırık oluştuğu ve ivedi ameliyata alındığı belirtildi.

Beşiktaş’ın yaptığı açıklamada, “Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun yapılan tetkikleri sonucu sağ zygoma ( elmacık ) kemiğinde çöküntü kırığı tespit edilmiş olup, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ivedi ameliyata alınmıştır. Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilicek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







