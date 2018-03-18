Ali Ece’den flaş Gökhan Gönül iddiası; “Yerine…”

2016’da gerçekleştirdiği 33 yaşındakitransferi için flaş bir bahis ortaya atıldı.

“ARIAS’I TRANSFER EDECEKTİ”

Beşiktaş’ın o dönem başlangıçta PSV Eindhoven’ın sağ beki Santiago Arias ile görüştüğünü dile getiren Ali Ece, “Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Santiago Arias’ı transfer edecekti. O dönem Fenerbahçe, Gökhan Gönül’le sözleşme uzatmayınca Siyah – Beyazlılar rotasını Gökhan Gönül’e kırdı.” ifadelerini kullandı.

“EN AZ 15 MİLYON EURO”

Gökhan Gönül ile Arias aralarında yaş farkına aksan yapan Ali Ece, “O dönem Gökhan ve Arias benzer seviyedeydi. Fakat arasında yaş farkı var. Arias, acilen minimum 15 milyon Euro.” şeklinde konuştu.

PSV Eindhoven ile 2019 yılına kadar sözleşmesi yer alan 26 yaşındaki Santiago Arias, bu sezon 30 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Kaynak: www.sporx.com

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