Alex De Souza gözyaşlarını tutamadı!

i’nin düzenlediği organizasyona katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen Alex epeyce duygusal anlar yaşadı.

2004-2012 yılları aralarında Fenerbahçe forması altında büyük başarılar yaşamış ve kısa sürede adını Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcuları arasına yazdıran Alex De Souza, 1907 Fenerbahçe derneği sohbet toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

1907’li Saatler etkinlikleri zarfında düzenlenen Sohbet Toplantılarının Mart Ayı konuğu Alex De Souza oldu. Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri baştan başa attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya üyeler yoğun alaka gösterdi.

Samet Güzel’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda dernek üyeleri Alex hakkında merak ettikleri soruları sorarken yıldız futbolcu ile fotoğraf çektirme ve formalarını imzalatma şansı da buldu.

Alex bu organizasyonda oldukça hissi anlar yaşadı. Brezilyalı yıldız bir ara gözyaşlarını tutamadı.

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Kaynak: www.sporx.com

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