Alex de Souza derbiyi statta izledi

Fenerbahçe‘nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Galatasaray derbisini statta izledi.
Yıllarca Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbilerinde doruk bildiren eski Brezilyalı futbolcu, futbolu bıraktıktan sonradan öncelikle bir derbiyi stattan takip etti.
Karşılaşmayı locadan takip eden Alex’e sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak tezahüratlar yaptı.
——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da