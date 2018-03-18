Alanyaspor’un serisine Demba Ba engeli

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal’ın takımı Aytemiz Alanyaspor ile Tamer Tuna’nın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan tesadüf 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Cenk Ahmet Alkılıç’ın ortasına iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Douglas açılışı yaptı. Göztepe’de Demba Ba, 82’de skoru dengeleyen isim oldu Senegalli yıldız Göztepe’de 7. maçında 5. kez ağları sarsmış oldu

Alınan bu sonucun ardındaki Alanyaspor 28 puana yükseldi. Mesut Bakkal yönetimindeki 3. maçta ilk olarak puan kaybetti. Göztepe de 40 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Göztepe sahasında Kasımpaşa’yı davetli edecek

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Kaynak: www.sporx.com

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