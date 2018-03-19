Akhisarspor’u Yevhen Seleznyov sırtlıyor

Spor Toto Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor’un ara aktarma döneminde Kardemir Karabükspor’dan kadrosuna kattığı Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, ikinci yarıda takımın skor yükünü çeken isim oldu.

Birincil yarıda ligde Karabük formasıyla 13 maçta yalnız 1 gol atabilen Seleznyov, Akhisarspor’da ise 9 maçta 5 kez ağları sarstı. İkinci devredeki 9 karşılaşmanın 8’ine birincil 11’de başlayan Ukraynalı yıldız, 1-1 biten Antalyaspor, 3-2 kazanılan Fenerbahçe ve son olarak tekrar 1-1 sonuçlanan Gençlerbirliği karşılaşmalarında birer, 3-0 galip tamamlanan Atiker Konyaspor mücadelesinde ise 2 defa ağları sarstı.

Akhisar’ın yeni golcüsü, takımının ikinci yarıda kazandığı 15 puanın 8’ine direkt katkı yaptı.

Deneyimli futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise Akhisarspor’da 4 maçta 2 golle oynadı. Seleznyov’un gelişiyle yeşil-siyahlılarda ilk yarının en skorer ismi olan Henrique de protez kulübesini mesken tuttu. Sezonun birincil yarısında 6 gol atan Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda yalnız 5 maçta vakit alıp ağları sarsamadı. Henrique, bu maçların 2’sinde birincil 11’de forma giyip 3’ünde ise sonra oyuna dahil oldu.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







