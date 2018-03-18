Akhisar’da 1 puan üzüntüsü

Spor Toto Süper Lig’de Gençlerbirliği ile deplasmanda 90+3’üncü dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor’da moraller bozuldu.

Tesadüf baştan başa birçok gol pozisyonuna girip değerlendiremeyen yeşil-siyahlılar, kaleci Lukac’ın da hatası sonucu Skuletic’e engel olamadı ve üstteki sıralara tırmanma yolunda fırsat tepti. Son 6 maçı 5 galibiyetle geçme şansını kaçıran Akhisarspor Teknik Direktör Okan Buruk ise futbolun adaletinin olmadığını söyledi:

“Bahtsız bir gol emeklerimizi götürdü” diyen Buruk, “Çok önemli fırsatlara girdik. Eğer ikinci golü bulabilseydik maçı bitirmiştik. Futbolda böyle talihsizlikler var. Ankara’da kazansaydık yukarıya birazcık daha yaklaşacaktık. Bizim hedefimiz üst sıraları yakalamaktı. Üzgünüm ama her şeye karşın futbolcularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum” diye konuştu.

Ligde yerlerini sağlamlaştırdıklarını anlatan Okan Buruk, “Üst sıralara yaklaşamasak da düşme potasına uzağız. Yerimizi sağlama aldık. Biz puan olarak rakibimize tarafından daha gizli konumdayız. Gençlerbirliği bu baskıyla maça başladı. Biz de buna göre rakip kalede pozisyonlar bulabileceğimizi biliyorduk. Nitekim pek oldu” ifadelerini kullandı.

Yerli futbolcu konusunda da görüntü gösteren deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu:

“Biz her zaman iyi Türk futbolcuların oynamasından yanayız. Oysa bizim oyuncu yetiştirme konusunda sorunumuz var. Şu an Akhisarspor en çok Türk futbolcu oynatan ekip. Ama formayı hak edecek yerli isimlerin sahada yer alması gerekiyor. Nitelikli Türk futbolcuları bulamazsak Süper Lig’in de kalitesi düşer. Biz önce oyuncu yetiştirmeliyiz sonra tanıdık olmayan kuralıyla ilgili düzenleme yapmalıyız.”

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Kaynak: www.sporx.com

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