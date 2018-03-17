Ahmet Çakar, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için 13 oran verdi

Ahmet Çakar, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için iddaa’da 1’e 13 katı kazandıracak bir tahmin yaptı! Son dönemde yaptığı tahminler ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Çakar, Bayern Münih’in Beşiktaş’ı 5-0 ve Beşiktaş’ın Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yeneceğini iddia ederek tahminlerinde başarılı olmuştu.

Ahmet Çakar bu kere cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu. Çakar, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 3-1 yeneceğini iddia etti. Çakar’ın derbi için verdiği skor tahminine iddaa tehlike yönetimi 13.00’lük oran açmış durumda.

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Kaynak: www.sporx.com

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