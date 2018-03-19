Ahmet Çakar: “Beşiktaş, Titanic gibi batıyor”

Süper Lig’de Başakşehir, Beşiktaş’ı sahasında 1-0’lık skorla mağlup etti. Esk hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu tesadüf hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Ahmet Çakar’ın değerlendirmesi:

Başakşehir takımı fazla eksikti ve dahası maç içinde önemli oyuncularını da kaybettiler. Beşiktaş’ın bu ayla gelmesinin nedeni, ne Fikret Orman’dır ne de Şenol Güneş’tir! Beşiktaş’ı bu hale Sinan Engin ve Ertem Şener getirmiştir. Beşiktaş’ı burada şişirmişlerdir, siz burada Quaresma’nın yaptığı her türlü rezilliği örtbas ettiniz. Burayı her Beşiktaş galibiyetinden sonra burada Beşiktaş marşları çaldınız heryeri tiner kokusu sardı.

Batan gemiyi önce fareler terk eder derler, bugün Beşiktaş’ın klanları Sinan Engin ve Ertem Şener gemiyi terk ettiler. Beni meczup olarak kabul edin, ben vasatın altında bir adamım ama burada Ertem Şener ve Sinan Erdem Beşiktaş Bayern Münih’in içinden geçer bile dediler. Beşiktaş’ı Titanic gibi gördüler, Beşiktaş batmaz dediler kim bunlar biliyor musunuz? Sıvacı kılıklı Ertem Şener’le, Sinan Engin ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Titanic batarken keman çalanlar gibi, keman çalıyorlardı. Beşiktaş için sizlerde aynısını yapıyorsunuz.

Ben Beşiktaş’ın yaşadığı tehlikeyi söylüyorum, bunlar Bayern Münih’in içinden geçer dediler. Ben ise gerçekleri söylüyorum. Belki Beşiktaş – Bayern Münih maçına birli takımla çıksaydı ve bugün yenilseydi ilk kez ben elde etmek üzere cümbür cemaat ağır bir şekilde eleştirirdi.

Ilk defa bu sene 2. elde etmek çok kayda değer, çünkü Galatasaray kazanan olursa ve UEFA’dan men cezası gelirse 2. olan takım Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan doğruya gidebilir.

Giresun maçından sonradan MHK’yı istifa eden Fenerbahçe kulübü Galatasaray derbisinde neden bir şey yapmadı? Fenerbahçe’nin, bence 2 net penaltısı verilmedi 3. pozisyon ise münakaşacı, böyle bir maçtan sonra Fenerbahçe niçin önemli bir tepki göstermed

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Kaynak: www.sporx.com

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