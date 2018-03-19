Adebayor yıllara meydan okuyor

Spor Toto Süper Lig’de doruk yarışının gösterişli ekiplerinden Medipol Başakşehir’in tecrübeli golcüsü Emmanuel Adebayor, hemen hemen yıllara meydan okuyor.

Manâlı bir kariyere sahip olan ve dünyanın önde gelen birçok takımında forma giyen Togolu golcü, kendisi adına oldukça talihsiz geçen bir dönemin arkasında Medipol Başakşehir’de tekrar yükselişe geçti.

Medipol Başakşehir’e 2016-2017 sezonunun devre aralarında aktarma olan Adebayor, öncesindeki 6 ayı boşta geçirmesine rağmen, beklentilerin çok üzerinde bir performansla takımına katkı verdi.

45 resmi maçta 21 gol attı

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir forması altında çıktığı 45 devlete ait karşılaşmada 21 kere karşı taraf fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında çıktığı 11 lig maçında 6 kez, 5 Türkiye Kupası maçında ise 1 kez golle buluşan Adebayor, bu sezon ise istatistiklerini daha da iyileştirdi.

Togolu futbolcu, bu sezon oynadığı 23 lig maçında 12, 4 Şampiyonlar Ligi ile 1 Türkiye Kupası maçında 1’er kez golle randevulaşma başarısı gösterirken, UEFA Avrupa Ligi’nde yaptığı 1 maçta ise skor üretemedi.

Adebayor, kaydettiği 12 golle Süper Lig’in en skorer oyuncuları arasında yer alıyor.

İki buçuk sezonu 3 golle tamamlamıştı

Adebayor, Medipol Başakşehir’e transferi öncesi kariyerinde yaklaşık olarak dibe vururken, son 2,5 sezonunda ancak 3 gole imza atabilmişti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giydiği geçirdiği 2014-2015 sezonunda 17 resmi maça meydana çıkan yıldız oyuncu 2 defa karşı taraf ağları havalandırırken, Crystal Palace kadrosunda geçirdiği 2015-2016 sezonunda ise 15 devlete ait maçta 1 defa gol sevinci yaşayabildi.

Sezon sonunda Crystal Palace’ın özgür bıraktığı Adebayor, 2016-2017 sezonunun başlangıcında ekip bulamayıp, devre aralarında Süper Lig’in yolunu tuttu.

Adebayor, Medipol Başakşehir’de attığı gollerin yanı sıra sergilediği mücadeleci futbolla da misal bir oyuncu profili çizdi.

Kayda Değer takımlarda forma giydi

Profesyonel futbol kariyerine 2003-2004 sezonunda Fransız ekibi Monaco’da başlayan Emmanuel Adebayor, çoğu önemli takımın formasını giydi.

Monaco ile birincil senesinde Şampiyonlar Ligi finali görebilen ancak Porto’ya 3-0 kaybedilmesi sebebiyle ikincilikle yetinen Adebayor, gerisinde Arsene Wenger idaresindeki Arsenal’in dikkatini çekti.

Arsenal’e 2005-2006 sezonunun devre aralarında aktarma olan Adebayor, burada adını bütün dünyaya duyurmayı başardı.

İngiltere Premier Lig’de 3,5 sezon Arsenal forması giyen oyuncu, ardındaki Manchester City’de 1,5 sezon, Real Madrid’de de yarım sezon top koşturdu.

Adebayor, 2011-2012 sezonu başında Tottenham’la anlaşma imzalayarak her yerde bir çıkış dönemi yakaladı. Tottenham’da geçirdiği 4 sezonun 3’ünde başarılı bir grafik çizen Togolu golcü, son yılında ise beklentilerin aşağı kaldı.

Son olarak Crystal Palace’da geçirdiği 2015-2016 sezonunda da varlık gösteremeyen Adebayor, 2016-2017 sezonu öncesi hür kalmıştı.

Adebayor’un kulüp kariyeri

Profesyonel futbol kariyerindeki 15. sezonu geçiren Adebayor’un kulüp takımlarındaki istatistikleri şöyle oldu:

Sezon Ekip Devlete Ait maç Gol 2017-2018 Medipol Başakşehir 29 14 2016-2017 Medipol Başakşehir 16 7 2015-2016 Crystal Palace 15 1 2014-2015 Tottenham 17 2 2013-2014 Tottenham 25 14 2012-2013 Tottenham 34 8 2011-2012 Tottenham 37 18 2010-2011 Manchester City 14 5 2010-2011 Real Madrid 22 8 2009-2010 Manchester City 31 14 2008-2009 Arsenal 37 17 2007-2008 Arsenal 48 30 2006-2007 Arsenal 41 12 2005-2006 Arsenal 13 4 2005-2006 Monaco 20 4 2004-2005 Monaco 44 11 2003-2004 Monaco 40 8

Akman: “Adebayor, Medipol Başakşehir’e çok şey kattı ve katıyor”

Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig’de 35 yaşına değin uğraş veren eski ulusal futbolcu Ayhan Akman, Emmanuel Adebayor’un Medipol Başakşehir için manâlı işler yaptığını söyledi.

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zaman futbol oynamadığı bir dönemin ardında Adebayor’un alınmasının riskli bir transfer olduğuna dikkati çekerek, “Bir risk transferiydi fakat Medipol Başakşehir için de çok yerinde oldu. Böyle bir riski alabilecek yapıları var. Adebayor doğrusu Medipol Başakşehir’e çok şey kattı ve katıyor.” diye konuştu.

Adebayor’un 34 yaşında sergilediği bu performansta, kendisine iyi bakmasının ve iyi çalışmasının etkin olduğuna inandığını dile getiren Ayhan Akman, şunları kaydetti:

“Son dönemde zaten üst seviye oyuncular ilerleyen yaşlara kadar oynayabiliyor. Bu durum tamamen kendinize ne dek iyi baktığınızla alakalı. Futbolcular kulüplerine bir şeyler katar, kulüpler de oyunculara bir şeyler katar. Bu anlamda dürüst bir kulübü de seçim etti ve düzen sağladı. Futbolda bundan böyle üst düzey oyuncular 36-37 yaşlarına değin rahatlıkla sahada kalabiliyorlar. Adebayor da tekrar birkaç sene daha bu seviyede oynayabilir.”

Çolak: “Santrfor olarak çok etkin”

Türkiye ve Avrupa gol krallıklarına ulaşarak bir dönemin en kayda değer oyuncularından biri olan Tanju Çolak, Adebayor için övgüde bulundu.

Yalnızca son oynanılan Beşiktaş maçında değil, transfer olduğu dönemden itibaren Adebayor’un başarılı bir performans ortaya koyduğunu anlatan Çolak, “Santrfor olarak çok etkili, pres yapıyor. Hiçbir santrforun yapmadığı dek karşı taraf savunmayı rahatsız edici baskı yapıyor. Bu takımı namına çok manâlı. Fazla özverili, bitmez tükenmez arzu ve arzusu var. Maçın önemini kasten ona kadar bütün gücünü ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.

Adebayor’un Medipol Başakşehir’e katkısına dikkati çeken Çolak, “Tabii ama Adebayor, Medipol Başakşehir’i tek başına şampiyon yapamaz, üstünlük bir takım işidir lakin şampiyonluğa ulaşırlarsa, bunun en kayda değer faktörlerinden biri de Adebayor olacaktır. En yakın misal Adebayor, Aytemiz Alanyaspor maçında yoktu. Medipol Başakşehir gol pozisyonuna bile girmekte zorlandı. Adebayor takımı da oynatıyor, çok başarılı bazı oyunu var.” değerlendirmesinde bulundu.

Tanju Çolak, birincil aktarma olduğu dönemde Adebayor için bazı tereddütleri olduğunu da vurgularken, “Türkiye’ye geldiğinde açıkçası ondan bu performansı beklemiyordum. Adebayor’un herkesi şaşırttığını düşünüyorum. Alışık olmadığımız bir golcü modeli çiziyor. Önderlik vasfının da fazla kuvvetli olduğu bir hakiki.” diyerek sözlerini tamamladı.

İşler: “Bunu sonra gelmek kolay yok”

Eski milli futbolcu Cenk İşler ise Adebayor’un performansının zirvede olduğunu kaydederek, “Bunu yerine geçmek basit yok. Daha önce dünyanın büyük kulüplerinde oynayarak, belirlenmiş bir yaşta Türkiye’ye gelen ve ligimizi minik görebilen çoğu oyuncu oldu. Kaybolup gittiler. Performans vermektense, burayı son durak olarak görüp, ‘Parayı alıp gideyim.’ havasında yaşadılar. Adebayor bunun bütün tersi. Dürüst bir profesyonel, Türk futbolcularına bütün bir örnek. Hücumda fazla etkili, ekip arkadaşlarına kesintisiz yardım ediyor, oyunun her anını yaşıyor. Yalnızca attığı gollerle yok, öteki oyuncuların attığı gollerde de katkısı çok büyük.” diye konuştu.

Adebayor’un takımı Medipol Başakşehir’i şahane sahiplendiğini aktaran İşler, “Bu gibi oyuncular daima tüm kulüplerde olmalı. Sen dışarıda bir teknik adam olarak her şeye yetişemeyebilirsin. Saha içinde bir teknik adam olduğunu düşünün. Gheorghe Hagi, Galatasaray’da oynadığı dönemde Fatih Terim’in en büyük şansıydı. Defalarca karşısında karşıya oynadım, Hagi saha içinde patrondu. Adebayor da bunun benzerini yapıyor. Eto’o da buna bir misal. Kazanma hırsı hiç bitmiyor. Bu gibi karakterli sporcuların kazanma hırsı hiçbir zaman bitmez. Keşke tüm tanıdık olmayan futbolcular, Adebayor, Eto’o, Hagi ve Alex gibi olsa.” şeklinde manzara belirtti.

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Kaynak: www.sporx.com

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