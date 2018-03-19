Abdurrahim Albayrak, Kadıköy’de herkesi tek tek öptü

Galatasaray’ın Kadıköy’de Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü ile birlikte bütün oyuncular soyunma odasının yolunu tutarken kapıda sportif AŞ yöneticisi Abdurrahim Albayrak vardı.

Tüm oyuncuları tek tek öpen ve kimseyi öpmeden içeri bırakmayan Albayrak bir bir de herkesi kutladı. Albayrak “Oyunu çirkinleştirmediniz, kimseyi kışkırtmadınız. Gurur duyduk” diyerek de takımını motive etti.

Fatih Terim de soyunma odasında takımına bir tavır yaptı. Oyuncularını tebrik eden tecrübeli teknik adam, “Mücadeleden, oyundan memnunum lakin skordan değil” diyerek beraberliğin abartılmamasını istedi.

‘KÖTÜ SONUÇ DEĞIL!’

Oyuncularına kalan maçları da andıran Fatih Terim, “Bu engebeli deplasmanda karakterinizi ortaya koydunuz… Bu takımın nasıl uğraş ettiğini, oyundan hiç kopmadığını herkese gösterdiniz. Konuştuğumuz plandan hiç sapmadınız. Bu da benim açımdan fazla önemli bir şey. İstediğimiz pozisyonları da bulduk. Burada kazanabilirdik de… Fakat zannetmeyin oysa beraberlik beni mutlu etti, ben yalnızca oyundan memnunum. Biz buraya kazanmaya geldik. Ancak kazanamadan dönüyoruz bunu unutmayın. Beraberlik bizim için kötü bir sonuç yok şüphesiz. Zor bir maçı geride bıraktık. Ulusal maçlar için bahşedilen ara ardından bitmiş sizi ‘kazanan’ ekip olarak görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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