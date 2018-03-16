Abdullah Avcı’nın Beşiktaş maçındaki kozları!

Süper Lig’de bitmiş ilk 2 sıraya dönmeyi hedefleyen MedipolTeknik Direktöryoğun bir çalışma programı uyguluyor. İkinci sırayı kaptırdığıile ligde hayati önemde bir maça çıkacak turuncu-lacivertliler, evinde galibiyet edinmek istiyor.

Her maç öncesi strateji çalışmalar dek analizlere de ağırlık veren Avcı, hamle hattına da büyük önem veriyor. Emre Belözoğlu ve Epureanu gibi iki önemli ismini kullanamayacak Abdullah Avcı’nın elinde hücumdaki özel isimler dikkat çekiyor.

Sakatlığını atlatan Togolu golcü oyuncu Emmanuel Adebayor’un forvete dönmesinin yanına Edin Visca ile Marcio Mossoro da kaliteleri ve tecrübeleriyle öne çıkıyor. Takımın asist kralı Visca ile gol yükünü çeken Adebayor ile orta sahada ofansif oyun kurucu olan Mossoro, Beşiktaş karşı en manâlı kozlar olarak sivriliyor.

öte taraftan, Avcı’nın elinde öteki saldırı alternatifleri de etkin durumda. Elia ve Arda Turan’ın sakatlıklarının en ince ayrıntısına kadar geçtiği ve son haftalarda yükselişte olan Rijad Bajic’in hazırlanmış olduğu da belirtildi. böylece Başakşehir’in siyah-beyazlılara karşısında özellikle hücumda işi son vermek için harekete geçmesi bekleniyor.

İLGİLİ VİDEO

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







