Abdullah Avcı: ”Bu golü çalışmıştık”

, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettikleri maçın arkasından kısa bir açıklama yaptı.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada içten oyunu sergilediklerini söylerken, şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

Attıkları golü çalıştıklarını söyleyen Avcı ”Oyun planı, disiplini, taktiği ligin iki oyun oynayan, kendi oyunlarını rakiplerine kabul ettiren bir oyundu. Bilhassa Beşiktaş takımının saldırı anlamında çok iyi organizasyonlar var. Merkezi çok iyi kullanan bir takım. Bir özellikle merkezi kapalı yetişmek, onları kenarlara rehberlik etmek istedik. 30 orta yapmışlar, bu 30 ortanın 4 tanesine vurdular. Oyun birincil 45 dakika ayrıntılarıyla istediğimiz gibiydi. Attığımız gol çalıştığımız bir pozisyon” ifadelerini kulandı.

Başarılı teknik adam ikinci yarıda da iyi uğraş ettiklerini belirtip, ”İkinci benzeri diğer bir devamlılık vardı. 35 dakika 10 birey oynamak basit değil. Bugün doğru cevaplar verdik. Beceriksiz olmamıza karşın artı mesafe kat ettik. Bugün seyircimize teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa oynuyorsak savunma yapmayı bileceksiniz, taraftarınız sizinle olacak” dedi.

Şampiyonlukla ilgili de konuşan Abdullah Avcı ”Yarış devam ediyor, onlar adına da devam ediyor. Bizim adımıza da devam ediyor. Geçen haftanın kaybedeniydik, bu haftanın kazanannıyız. Dört takımın aralarında yarışın devam edeceğini düşünüyorum. Herkes bitmiş kaybedebiliyor” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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