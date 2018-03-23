Zlatan ayrıldığını açıkladı

Birincil senesinde İngiliz devi Kırmızı Şeytanlar ile mükemmel bir açılış yapan ve gol krallığının iddia ismi olan Zlatan, yaşadığı çapraz tahvil sakatlığı sonrası sahalardan 7 ay uzaktan kaldı. Bütün döndü diye sevinirken, bir kez daha sakatlandı.

AYRILIĞI AÇIKLADI

Manchester United, meşhur oyuncu Zlatan İbrahimovic ile yollarını resmen ayırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, devlete ait internet sitesinden yaptığı açıklamada İbrahimovic’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İngiliz kulübü İsveçli oyuncuya şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden nedeniyle da teşekkür etti.

36 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Şahane iki sezon ardından United’dan ayrılma zamanı geldi. Kariyerimin bu kısmını benimle paylaşan herkese teşekkürler” dedi.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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