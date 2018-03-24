Zenit’in stadyumu hayran bıraktı !

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2018 Dünya Kupası maçlarına da konut sahipliği yapacak olan Zenit Saint Petersburg’un yeni stadı Krestovsky görenleri hayran bırakıyor… Bugün uzakta çekilen görüntüsüyle stadyumdan çok bir ufoyu ya da göktaşını hatırlatan stadın fotoğrafları sosyal medyada da büyük alaka gördü. Maliyeti 1 milyar doları bulan stadın hemen olan kapasitesi 56 bin iken, Haziran ayında Dünya Kupası’nın start almasıyla birlikte bu rakamın 66 bine çıkarılacağı öğrenildi. Deniz kenarında bulunan stat konum, ulaşım, konfor ve estetik yönden dünyanın sayılı statları aralarında gösteriliyor. Chelsea inatçı aile ile anlaştı !

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Kaynak: www.haber3.com

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