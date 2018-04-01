Yusuf Yazıcı’ya G.Saray maçında yakın takip

Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Printer’nın transfer için talipleri artıyor. Yusuf Printer’yı izlemek için Trabzonspor’un Galatasaray ile oynayacağı lig maçında 7 kulübün scoutu yer alacak.

Bordo-mavili takımda sergilediği başarılı performans ile son bir yılda değerini iki kat artıran 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol ve 4 asistle 9 gole katkı maddesi karşılayan, bunu yanı sıra A Ulusal Takım kadrosuna da alınan Yusuf Printer’yı Avrupa kulüplerinin özel olarak takip ettirdiği kaydedildi.

YUSUF YAZICI’YI 7 KULÜP İZLEYECEK

UEFA’nın 2018 yılında peşine düşüp takip edilmesi gereken 50 genç futbolcu aralarında ikinci sırada gösterdiği Yusuf Printer’nın, Galatasaray maçında 7 kulüp kadar takip edileceği öğrenildi.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden Arsenal, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Schalke 04 ve Monaco’nun özel olarak görevlendirdiği scout ekiplerinin bu karşılaşmada genç oyuncuyu izleyeceği ifade edildi.

GERÇEK DIŞI İSPANYA’DA OYNAMAK

Yusuf Printer daha önce yaptığı açıklamada İspanya La Liga’da oynamayı hedeflediğini belrterek, “Geleceğim hakkında konuşmayı pek artı sevmiyorum. Fakat yan oysa de Avrupa’da oynamak istiyorum. İspanya Ligi daha fazla hoşuma gidiyor. Kendimi Avrupa’ya hazırlıyorum, hem fiziki keza de zihinsel anlamda. Kendime yatırım yapıyorum. Profesyonel bir ekibim var, beslenmeden, mental düşünceye kadar yardım alıyorum” biçiminde konuşmuştu.