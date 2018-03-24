Yusuf Yazıcı için Schalke’den resmi teklif

Olcay Şahan’ın abisi Osman Şahan, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a Schalke’den 12 milyon euroluk (57.6 milyon lira) teklif getirdi.

Alman ekibinin, bir dönem Schalke forması giyen Hami Mandıralı’dan da data aldığı öğrenildi.

Yusuf Printer için 12 milyon euronun az bulunabileceği lakin sözleşmesine bir sonraki satıştan pay maddesinin konulması durumunda Trabzonspor’un Yusuf’tan kazanacağı rakamın 20 milyon euroları bulabileceği iddia edildi.

DORTMUND DA İZLEMİŞTİ

Trabzonspor’da kısa bir zaman duraklama dönemi geçirdikten sonradan 4-1 biten yeni Malatya maçında iki şahane gol atan Yusuf Printer için Almanya’nın ünlü kulübü Borussia Dortmund’un scoutlarının Trabzon’a geldikleri ortaya çıkmıştı. Malatya karşı ulusal futbolcuyu doksan dakika çıplak gözle peşine düşüp takip eden Dortmund’un kurmayları, 21 yaşındaki oyuncunun attığı iki gole hayran kaldıkları öğrenildi. Alman kulübünün Yusuf’un dış saha performansını dahi inceledikleri, aile ve özel yaşantısıyla ilgili de menajerinden bilgiler aldıkları belirtildi. Dortmund’un Yusuf Yazıcı’nın Ulusal Takım performansını da peşine düşüp takip edecekleri ve Trabzonspor’un kapısının çalacakları öğrenildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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