Yusuf Yazıcı devlerin radarında !

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Bordo-mavili ekipte sergilediği zaferli performans ile son bir senede kıymetini iki kat artıran 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini sürüklemeyi muvaffak oldu. Bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol ve 4 asistle 9 gole katkı sağlayan, bunu yanı gizeme A Ulusal Ekip kadrosuna da alınan Yusuf Yazıcı’yı Avrupa kulüplerinin özel olarak takip ettirdiği kaydolundu. 7 KULÜP İZLEYECEK UEFA’nın 2018 senesinde takip edilmesi gereken 50 genç futbolcu arasında ikinci sırada gösterdiği Yusuf Yazıcı’nın, Galatasaray maçında 7 kulüp tarafından takip edileceği bilindi. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden Arsenal, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Schalke 04 ve AS Monaco’nun özel olarak görevlendirdiği scout takımlarının bu karşılaşmada genç oyuncuyu izleyeceği ifade edildi.

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Kaynak: www.haber3.com

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