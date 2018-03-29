Yusuf Namoğlu: VAR uygulaması futbolu öldürmez

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Antalya’da Finlandiya-Malta ve Azerbaycan-Makedonya aralarında oynanan özel maçlarda online olarak kullanılan Video Asistan Hakem (VAR) uygulamasının ardından detaylı bilgiler veren açıklamalarda bulundu. Namoğlu, “VAR ile ilgili denemeler ve eğitimler için MHK üyesi Murat Ilgaz’a görev verdiklerini kaydeden Yusuf Namoğlu, “Offline uygulamalar gayet başarılı bir şekilde tamamlandı. Türkiye’deki tüm Süper Lig maçlarında ve statların da kontrollerini yaparak bu denemeleri yaptık. Bu denemeler sonunda International Football Association Board’a (IFAB) müracaat ettik.” dedi.





