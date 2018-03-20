Yusuf: Kendime gelmemi sağlayan isim…

Fenerbahçe maçında Trabzonspor taraftarlarının Sosa tezahüratları sonrasından Rıza Çalımbay tarafından oyundan alınan ve o gün bu gündür kendisini bir türlü toparlayamayan Yusuf Yazıcı, Malatya maçında attığı iki golle kendine geldi.

“BANA PEK BİR CENTİLMENLİK YAPTI FAKAT…”

Maçta Burak Yılmaz’ın kendisine büyük katkı sağladığını belirten genç oyuncu, “Golü kendisi de atabilirdi ama o böylece bir centilmenlik yaptı ancak, bana golü az kalsın ikram etti. Her Yerde kendime gelmemi sağlayan ad Burak abi oldu. O coşkuyla da ikinci golümü attım. Fazla mutluyum, artık eski günlerime yeniden dönüş yapacağıma inanıyorum. Taraftarlarımızdan ricam beni desteklesinler” diye konuştu.

——————————-

Kaynak: spor.haber7.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







