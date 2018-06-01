Yok artık F.Bahçe! New York Times bile takipte

ABD’nin dünyaca meşhur The New York Times gazetesi, seçime bundan böyle sayılı günler kala Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlık seçimiyle ilgili bir haber hazırladı ve Ali Koç profili yayınladı.

İşte Patrick Keddie imzalı, New York Times’ta çıkan haberin çevirisi:

“Avrupa’nın tarihi en büyük kulüplerinden birini kaderi önümüzdeki pazar günü bir seçimle değişebilir, muhalefetin adayı tüm taraftarların desteğini almış durumda. Sarı ve lacivert atkılarla tezahüratlar yapıyorlar, gelecek adamın bütün organizasyonu tepeye taşıyacağını ve durumu düzelteceğini umuyorlar.

“ALİ KOÇ CLARK KENT’İ HATIRLATIYOR”

“Ali Koç bana bir arz Clark Kent’i hatırlatıyor. Hani ekip elbisesini çıkarır ve altından Superman kostümü gelir.” bir taraftar, Arif Atılgan, tercih kampanyası ve Fenerbahçe başkanlık yarışıyla ilgili böyle söylüyor.

Fenerbahçe’yi milyonlarca taraftarı ve başarılarla batmış tarihiyle Türkiye’nin en varlıklı, en politik ve manâlı kulübü olarak düşünebiliriz. Ama, ekip saha içi ve dışarıda tartışmaların ortasında bulunuyor. Fenerbahçe’nin oturmuş görevdeki başkanı Aziz Şimşek’ın baştan diriltici bir galibiyet kazanması süper kahramandan bir şeyler alabilir.

“ALİ KOÇ, KEMALİZM’İN BİR SEMBOLÜ”

“Futbol, tepeden tırnağa yenilenmelidir.”, Ali Koç kalabalığa böyle söyledi.

Koç, 51 yaşında, Londra’daki Harrow’da ve Harvard’da eğitim gördü. Türkiye’nin en zengin ailesinin bir ferdi. Fortune 500 dergisi göre takdir edildi ve Kemalizm’in bir sembolü olarak gösterildi.

Fenerbahçe’ye 2006’dan 2012’ye dek idare heyeti üyesi olarak hizmet eden Ali Koç, takımı parasal açıdan teftiş altında tutarak zafere taşıyacağını, umursamaz transferlere bir son vereceğini, scout sistemini ve altyapılar akademisini büyüteceğini, meslek bağlantılarını kullanarak sponsorluklar açısından takıma büyük bir kazanç kazandıracağına dair taahhütlerde bulundu.

Taraftarların büyük çoğunluğunun isteği Ali Koç; sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip ve çoğu taraftar grupları ona destek veriyor.

Bir kulüp üyesi ve Vamos Bien taraftar grubunun kurucularından olan Erden Kosova, Koç’un destekçilerinden. Aziz Şimşek’ın bitmiş seçilmesi halinde bir taraftar isyanı olacağını tahmin ediyor. “Psikolojik olarak yıkım olur.” diyen Kosova, “Fenerbahçe’nin taze kana ihtiyacı var.” yorumunu yaptı.

Lakin, Ali Koç’un popülaritesi kulüp üyelerine yansımayabilir. Aza odaklı bir kulüp olan Fenerbahçe’de her 3 yılda 1 seçimler oluyor ve başkan belirleniyor. Birçok başkan kısa vadeli ve sabırsız olduğu için maksimum bir veya iki dönem kalabiliyor. Fakat, Aziz Yıldırım 1988’den bu yanlamasına bu rolde ve 111 takvim kulübün en uzun süreli başkanlık yapan ismi.

“AZİZ YILDIRIM, ÖZEL HAYATINDA ŞEN VE SICAK BİR İNSAN”

Aziz Yıldırım, 1952’de doğdu ve ordu işleriyle birlikte zenginlik kazandı. Birçok üye, Aziz Yıldırım’ın özel hayatında neşelendirici ve sıcak bir insan olduğunu söylüyor. Lakin, kamuoyu gözünde çatışmacı ateşli bir figür ve komplo teorilerine sahip.

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım seçimi tek bir oy farkıyla kazandığında bir büyünün ortasında kaldı. Kulübü değiştirdi. Büyüyen yayın ve sponsorluk gelirlerini Ariel Ortega, Alex de Souza ve Roberto Carlos gibi isimleri transfer etmek için kullandı. Fenerbahçe, şampiyonluk için uğraş eder ve Avrupa’da ileri turlara gidebilir ülkü geldi.

Aziz Şimşek, stadyumu ilerletti ve kulüp ürünlerini pazarlayacağı mağazaları kurdu. Bir müddet her tarafında seçimleri çok kolayca kazandı. 2011’de popülaritesi azıcık daha düşmeye başlamıştı.

“3 TEMMUZ 2011’DE TÜRKİYE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI”

3 Temmuz 2011’de Türkiye şike skandalıyla neye uğradığını şaşırdı. Fenerbahçe, ön plandaydı ve Avrupa’dan iki yıl men edildi. Şimşek, 1 yılı cezaevinde geçirdi ve şikeden hüküm giydi, yasadışı organizasyonu yürüttüğü bahis edildi. Hararetli bir şekilde iddiaları reddetti, bir danışıklı dövüş ile kulübün ele geçirilmek istendiğini öne sürdü.

Türkiye’deki çoğu milli sorunda olduğu gibi, buna da Fethullah Güler Yüzlü hareketi dahil oldu. 2016’daki başarısız darbe girişiminden daha sonra, Gülümseyen hareketi terörist bir organizasyon olarak kabul edildi. Binlerce üyesi cezaevine girdi. Aziz Yıldırım’ın birçok savunması, Güler Yüzlü hareketiyle ilgiliydi. Beraat Etmek için Türkiye’nin en büyük mahkemesinden meydana çıkan son kararı bekliyor.

Skandalın Türk futboluna zararı çok büyük oldu. Tribünlerden ahali çekildi, Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında 2011 şampiyonluğundan ötürü husumet arttı. Bazıları, Şimşek’ın entrika iddialarına inanmadı. Ama, diğerlerine ve birçok Fenerbahçe taraftarına göreyse Aziz Yıldırım kulübü için kendini feda edebilecek biriydi ve hapisteyken bitmiş başkan seçildi.

“AZİZ YILDIRIM, SİYASET KONUSUNDA BİR SANATÇI”

Aziz Yıldırım’a olan yardım yıllar geçtikçe azaldı. Aziz Şimşek, kamuoyu önünde taraftarlarla ve teknik direktörlerle tartışmalara girdi. Pahalı transferler tutmadı, kulüp fazla önemli bir borcun altına girdi. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ile 6 Süper Lig şampiyonluğu kazandı fakat son 4 sene anlamsız geçti.

Aziz Yıldırım, siyaset konusunda bir artist. Tercih kampanyalarının son günlerinde Aziz Yıldırım daha da saldırgan ayla geldi. Bunun tersine Ali Koç, konuşmalarında ve röportajlarında kuytu gözüktü.

Aziz Şimşek, kulübün altyapılar akademisini modernize edeceğini, scoutları artıracağını, medya ile ilişkilerini geliştireceğini vaat etti. Ana argümanı ise tekrar seçilmesi halinde ayrıca kendisine hem kulübe karşın Gülenist danışıklı dövüş ve davalara karşısında son kararı bekleyeceğini ve tazminat davası açacağını söyledi.

Aziz Şimşek, Ali Koç’a başkanlık yarışında bir soru sordu ve Gülenist harekete farkında olan olmayarak takviye verdiği yolunda suçlamada bulundu. “Tekrar bir duruşma sürecinin yürütülmesi, bu davaların açılması da; işte o günleri yaşamış bizler kadar yapılmalıdır.” ifadelerini Fanatik gazetesine verdiği bir röportajda kullandı.

(Koç ve Yıldırım, birçok mülâkat görüşmesi teklifine yanıt vermedi.)

“KULÜBÜ DENETLEMEK SICACIK TEHLİKELER VE DÜŞMANLAR YARATIR”

Kim kazanırsa kazansın büyük bir çaba olacak. Kulübü denetlemek muazzam bir nüfuz yaratır, bununla birlikte bakimli tehlikeler ve düşmanlar yaratır. Koç’un adaylığı, uzun yıllar boyunca aile üyelerinin düşük profil kalma geleneklerinden ötürü gerçekleşmedi. Aile, Türkiye’nin üç büyük kulübüyle de ilişki içerisinde (Babası Beşiktaş taraftarı) ve politikadan uzaktan durmayı tercih ediyordu.

Kadir Has Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi Direktörü Emir Güney, bu konuyla ilgili, “Aile halinde bireysel olarak da çok politize olmasanız da, sisteme dahil olduğunuzda, sistemin dinamikleriyle çalışırsınız. bu nedenle politik olursunuz.” yorumunu yaptı.”