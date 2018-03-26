Yevhen Seleznyov’dan olay Galatasaray itirafı!

forması giyen Ukraynalı golcü, ülkesinde verdiği bir röportajda‘la ilgili fazla çarpıcı bir itirafta bulundu.

Golcü futbolcu Türkiye’deki yaşantısı ve futbol kariyeri hakkında konuşurken Igor Tudor döneminde Galatasaray’ın kapısından döndüğünü açıkladı.

32 yaşındaki golcü oyuncu, “Eğer Tudor kalsaydı yaz transfer döneminde Galatasaray’a gitme şansım vardı lakin bu gerçekleşmedi. Son güne değin bekledim fakat transfer gerçekleşmedi ve bu durumun etkisinden çıkabilmem 6 ayımı aldı.” dedi.

Yıldız futbolcu, eski takımı Kardemir Karabükspor‘a da çok sert eleştiriler yaptı. Kulüpten 6 ay boyunca maaşını alamadığını açıklayan Seleznyov, “Paramı ödemediler. Avukatlarım şu an bu konu üzerinde çalışıyor. Kimseyi dava etmek istemiyorum çünkü orada böylece fazla güzel hatıra biriktirdim.” şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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