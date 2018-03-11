Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor’da kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, Banvit maçında aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda Banvit’e 104-80 mağlup olduklarını anımsattı.

Banvit deplasmanına başarı için gittiklerini oysa parkeden istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını bildiren Güneş, “Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını kazanmıştık ve çıkışımızı Banvit deplasmanında da galip gelerek devam ettirmek istiyorduk ama başarılı olamadık. İyi uğraş etmemize karşın enerjik rakibimiz karşı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz.” diye konuştu.

Sertaç Güneş, ligin 21. haftasında 18 Mart Pazar günü Anadolu Efes’i misafir edeceklerini hatırlatarak, “Rakibimiz Türkiye ve Avrupa’nın en kayda değer ekiplerinden biri. Fazla kuvvet bir maç bizi bekliyor. İyi hazırlanarak saha ve seyirci avantajından da yararlanıp şampiyon taraf elde etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.