Yeni teknik direktör açıkladı! Atiba ve Larin...

Atiba ve Larin’e ulusal davet! Kanada Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü John Herdman, Beşiktaş forması giyen iki oyuncuyu kadroya çağırdı.

Kanada Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü John Herdman, 24 Mart Cumartesi günü Yeni Zelanda ile İspanya’da yapılacak hazırlık maçı için 22 şahsiyet bir kadro belirledi.

Kadroya Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson ve siyah beyazlıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı genç forvet Cyle Larin de çağrıldı.

Kanada’nın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Milan Borjan, Kızılyıldız (Sırbistan); Jayson Leutwiler, Blackburn Rovers (İngiltere); Simon Thomas, FK Bodo/Glimt (Norveç)

Defanslar: Derek Cornelius, FK Javor Ivanjica (Sırbistan), David Edgar, takımı yok; Dejan Jakovic, Los Angeles FC (MLS); Manjrekar James, Vasas Budapest (Macaristan); Samuel Adekugbe, Valerenga Fotball (Norveç); Marcus Godinho, Hearts (İskoçya); Ashtone Morgan, Toronto FC (MLS); Michael Petrasso, Montreal Impact (MLS).

Orta sahalar: Tesho Akindele, FC Dallas (MLS); Scott Arfield, Burnley (İngiltere); Jay Chapman, Toronto FC (MLS); Raheem Edwards, Montreal Impact (MLS); Atiba Hutchinson, Beşiktaş (Türkiye); Mark-Anthony Kaye, Los Angeles FC (MLS); Liam Millar, Liverpool (İngiltere); Jonathan Osorio, Toronto FC (MLS); Samuel Piette, Montreal Impact (MLS).

Forvetler: Cyle Larin, Beşiktaş (Türkiye); Tosaint Ricketts, Toronto FC (MLS)

Tarih: 12.03.2018 23:39 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur