Yeni Malatyaspor’dan transfer ve lig açıklaması

Spread the love

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26’ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26’ncı haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmanla devam etti. Sarı- kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, oynadıkları oyunun karşılığında en kötü ihtimalle 1 puan almaları gerektiğini lakin futbolda her şeyin olduğunu belirterek, Sonuç Olarak Fenerbahçe takımıyla oynuyorsunuz ve her ne kadar günlerinde olmasalar da sonuç olarak Fenerbahçe. Bu haftayı geride bıraktık kaybettiğimiz içinde üzgünüz. Bu haftayı puansız kapattık. Önümüzde Trabzonspor maçı var. 2 hafta tekrar tekrar ligin iyi takımlarıyla oynuyoruz. Trabzon maçı çalışmaları da başladı. Yenilgiye rağmen biz moralimizi yüksek tutuyoruz. Herhangi bir motivasyon kaybı yok takımda ve gayet iyi durumdayız. Sakatlık ve cezalı durumumuz da değil. En iyi şekilde hazırlanıp Trabzon’dan iyi bir sonuçla döneceğiz çünkü onlarda birkaç haftadır iyi neticeler almıyorlar. Bir çıkış içerisindeler. En daha sonra Akhisar galibiyetiyle onlarda biraz moral buldu. İyi bir maç olacağının kanaatindeyim ama her şeyden önemlisi maçın centilmence geçmesini diliyorum. İnşallah Trabzon’dan da istediğimiz sonuçla döneriz. Ama şen bir maç olacağını düşünüyorum dedi.

Transfer konularını şuanda konuşmanın doğru olmadığını ifade eden Ravcı, şöyle konuştu:

Daha önümüzde oynayacağımız 9 haftada 9 maç var. Öncelikli hedefimiz sezonun başında dediğimiz gibi ligde kalmak. Bunu garantiledikten sonradan bunlar konuşulacak şeyler. acilen herhangi bir şey anlatmak doğru olmaz. Zaten hemen konuşulan bir şey de değil. Biz tamamıyla matematiksel olarak garantileyelim ligi ve ondan sonrada zaten öteki işlerde kendiliğinden gelir.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da