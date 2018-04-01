Yeni Malatyaspor-G.Birliği maçında ilginç baraj

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 32. dakikası dakikasına karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, Gençlerbirliği canice sahasına yakın noktada sarı kırmızılılar lehine faul kararı verdi.

(Görüntüler beIN Sports’tan alınmıştır)

Yeni Malatyaspor’dan Aytaç Kara atışı uygulamak üzere topun başına geçmeye hazırlanırken Yeni Malatyaspor da baraj kurdu.

Bu sırada Ahmet Oğuz, Aytaç Kara’nın frikiği yerden kullanması ihtimaline karşılık ellerini arkadan birleştirerek kurulan barajın arkasına uzandı. Bu anlar ekranlara yansırken ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına niçin oldu.

HAKEM AYAĞA KALKMASINI İSTEDİ

Hakem Arda Kardeşler ise Ahmet Oğuz’u uyararak ayağa kalkmasını istedi. Kullanılan atışta Aytaç Kara karşılaşmanın 33. dakikasında topu filelerle buluşturarak skoru 1-1’e getirdi..

Bu pozisyonda ise golden fazla akıllarda kalan Ahmet Oğuz’un hareketiydi.

Öte Yandan Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 4-1 kazanan taraf oldu.

(Görüntüler beIN Sports’tan alınmıştır)