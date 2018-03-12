Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe maçında şoke eden olay! Belediye Başkanı…

Maç sırasında epeyce ilginç bir durum yaşandı. Maçı tribünden izleyen Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, scope üzerinden Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını yayınladı. Ancak bu kanunsuz yayın, kısa bir süre sonradan yayından kaldırıldı.

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