Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe maçında şoke eden olay! Belediye Başkanı…

Maçı tribünden izleyen Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, scope üzerinden Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını yayınladı.
Maç sırasında epeyce ilginç bir durum yaşandı. Maçı tribünden izleyen Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, scope üzerinden Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını yayınladı. Ancak bu kanunsuz yayın, kısa bir süre sonradan yayından kaldırıldı.
Bilet fiyatları el yaktı!
Karşılaşmaya iki takım taraftarları bilet fiyatlarının yüksekliği sebebiyle fazla ilgi göstermedi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı’nda yapılan maçta konut sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarına ayrılan bölümün yarısına yakını boş kaldı.
Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan birim de iyice dolmadı. Maçın bilet fiyatları batı daha aşağı 125, batı üstteki 100, doğu daha alçak 100, doğu üst 75, güney, kuzey alt 50, güney, kuzey üstteki 100 ve davetli takım tribünleri 130 lira olarak belirlenmişti. (Milliyet)
Tarih: 12.03.2018 08:49 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur