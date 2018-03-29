Yeni Malatyaspor, bilet gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısına Kulüp Başkanı Gevrek, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan Gevrek, Suriye’nin Afrin kentinde sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlere ve yaralanan gazilere takviye için ligin 27’nci haftasında cumartesi günü Malatya temsilcisine konuk olacak Gençlerbirliği maçında alınan bilet ücretlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını belirterek, şöyle dedi:

“Bugüne kadar devletimiz ve milletimiz için şehit olan bütün şehitlerimize ve Afrin’de epope yazar Mehmetçiğimize, orada şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ivedi şifalar diliyorum. Biliyorsunuz Mehmetçiğimiz Afrin’de hakikaten ülkemizin güvenliği için, bizim güvenliğimiz için ve oradaki halkın güvenliği için ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ yaptı. Yaklaşık 2 aydır oradalar ve biz de Evkur Yeni Malatyaspor olarak onlara destek olmak namına müsabakanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağız. Çünkü ne yapsak azdır. Gerçekten askerimiz bizim için, ülkemiz için orada canını siper ettiler. Şehit düştüler, gazi oldular. Bu anlamda bizler de Malatyalı ve kulüp olarak ben burada Passolig Genel Müdürü Ceyhun beyle görüştüm. Onlar da hizmet bedeli almayacaklar. Tamamını Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağız. İnşallah Malatyalı hemşerimiz bu kampanyaya sahip çıkarlar. Ben çoktan herkese teşekkür ediyorum.”