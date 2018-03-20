Yeni formalara eleştiri! ‘Utanmıyor musunuz?’

Twitter’dan TFF’ye seslenen Demirkol; “Israrla karaktersizleştirilmiş tişortler giydiriyorsunuz Ulusal Ekip’a. Her fırsatta başkalarının evlatları üzerinden vatan demagojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

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‘DAVA EDECEĞİM’ DEMİŞTİ!

Mehmet Demirkol daha önce eski formalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu formaları bu maçlarda son defa giyiyoruz. Bir şey söylemiştim unutulmasın yeniden söylüyorum, eğer göğüs bantlı formalara geri dönülmez ise dava edeceğim.” sözlerini sarf etmişti.

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Kaynak: spor.haber7.com

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