Yasin Öztekin’den zam iddialarına yanıt!

admin
Spread the love

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Yasin Öztekin, zam istediğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını açıklama etti. 

SEZON sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusu, zam istediği haberlerine karşı çıktı. Sarı- kırmızılı futbolcu, Terim’in gelişinden sonradan kendisini işine verdiğini ve sadece şampiyonluğu düşündüğünü açıklama ederek, “Fatih Terim gibi bir teknik adam ile hedeflemek büyük bir mutluluk.

ŞIMDI ZAMANI DEĞIL

KULÜBEDE, tribünde ya da sahada olayım hiç ayrım etmez. Takım olarak yalnızca şampiyonluğu düşünüyoruz. Gelecek sezon ile ilgili zam istediğimi bırakın, yeni kontratın konusu bile hiç geçmedi. Şampiyonluğa giderken zaten para konuşulmaz. G.S aray’da kimsenin parası da kalmaz” dedi.

Tarih: 10.03.2018 08:31 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir