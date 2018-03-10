Yasin Öztekin’den zam iddialarına yanıt!

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Yasin Öztekin, zam istediğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını açıklama etti.

SEZON sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusu, zam istediği haberlerine karşı çıktı. Sarı- kırmızılı futbolcu, Terim’in gelişinden sonradan kendisini işine verdiğini ve sadece şampiyonluğu düşündüğünü açıklama ederek, “Fatih Terim gibi bir teknik adam ile hedeflemek büyük bir mutluluk.

ŞIMDI ZAMANI DEĞIL

KULÜBEDE, tribünde ya da sahada olayım hiç ayrım etmez. Takım olarak yalnızca şampiyonluğu düşünüyoruz. Gelecek sezon ile ilgili zam istediğimi bırakın, yeni kontratın konusu bile hiç geçmedi. Şampiyonluğa giderken zaten para konuşulmaz. G.S aray’da kimsenin parası da kalmaz” dedi.

Tarih: 10.03.2018 08:31 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur