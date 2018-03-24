Boluspor’un Fenerbahçe’yi 6-2 yendiği maçta, Karadeniz temsilcisinin yardımcı antrenörü Osman Bilik’in oyuncusu Sefa’yasözleri Şener Özbayraklı’yı çileden çıkarttı.

Fenerbahçeli Şener ile Boluspor’un asistan antrenörü Osman Bilik arasında kısa süreli stres yaşandı. Bilik’in üzerine yürüyen Şener’i takım arkadaşları sakinleştirdi.

BOLUSPOR BAŞKANI: “MAÇ SONUCU ETKİLEMİŞ OLABİLİR”

Maç sonunda olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı olayın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Çarıkçı, “Şener ile yardımcı antrenör arasında küçük bir tartışma yaşandı. Arasında ufak bir problem yaşandı. Maçtan daha sonra bu işin uzamaması lüzumlu. Boluspor ve Fenerbahçe arkadaş kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Fazla bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da şayet etkilemiş olabilir. Manâlı olan maçın hoş bitmesi.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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