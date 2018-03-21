Xabi Alonso’ya hapis cezası şoku!

İspanya Parasal Suçlar Savcılığı kadar yapılan açıklamada, Xabi Alonso’nun Real Madrid’de forma giydiği 2010-2012 yıllarında ödenti kaçırarak devleti 2 milyon avro dolandırdığı iddiasıyla hakkında kabahat duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Geçen sezon futbolu bırakan 36 yaşındaki Alonso, suçlu bulunduğu takdirde 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezasına çarptırılabilecek.

Real Madrid’in yanı sıra Liverpool ve Bayern Münih’te de forma giyen eski futbolcunun mali danışmanı Ivan Zaldua Azcuenaga ve Portekiz merkezli danışmanlık şirketinin yöneticisi Ignasi Maestre Casanova hakkında da aynı gerekçeyle suç duyurusunda bulunuldu.

Son dönemde İspanya’da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho hakkında da vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Arjantinli futbolcu Messi’nin aldığı 21 aylık hapis cezası paraya çevrilmişti.

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Kaynak: spor.haber7.com

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