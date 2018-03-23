West Ham’dan Rodrigues için 12 milyon euroluk teklif

12 MiLYON EURO

Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği harikulade performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues’in adı bir süredir Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.

Sarı-Kırmızılı kulüple ilk resmi bağlantı sağlandı. West Çiğ kulübünün Garry Rodrigues için 12 milyon euroluk önerge yaptığı öğrenildi.

Devre arasında Badou Ndiaye’yi 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye satan Galatasaray yönetiminin teklifi az bulduğu öğrenildi.

Genç yıldızın fiyatını 18 milyon Euro olarak belirleyen Sarı-Kırmızılılar sezon sonuna kadar Rodrigues’in fiyatının daha da artacağını düşünüyor.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Özellikle Fatih Terim’in gelişinin ardındaki müthiş bir çıkış yakalayan Garry Rodrigues kariyerinin en başarılı performansını gösteriyor.

Genç yıldız ligde 6 gole imza attı. Başkan Mustafa Cengiz de geçtiğimiz günlerde Rodrigues için bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirlediklerini söylemişti.

——————————-

Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







