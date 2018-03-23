West Ham ‘dan Rodrigues için 12 milyon euro!

TELAŞ EDİLMEYECEK
Sarı-Kırmızılı kulüple ilk devlete ait temas sağlandı. West Ham kulübünün Garry Rodrigues için 12 milyon Euro’luk önerge yaptığı öğrenildi.
Devre arasında Badou Ndiaye’yi 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye satan Galatasaray yönetiminin teklifi az bulduğu öğrenildi.
Genç yıldızın fiyatını 18 milyon Euro olarak belirleyen Sarı-Kırmızılılar sezon ardına kadar Rodrigues’in fiyatının daha da artacağını düşünüyor.
KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
Özellikle Fatih Terim’in gelişinin ardından mükemmel bir çıkış yakalayan Garry Rodrigues kariyerinin en başarılı performansını gösteriyor. Genç yıldız ligde 6 gole imza attı.
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Kaynak: www.sporx.com
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