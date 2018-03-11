Volkan Şen skora katkı yaptı! En son…

Spor Toto Süper Lig’in tecrübeli isimlerinden biri olan Volkan Şen, uzun bir aradan sonra skora katkı yapmanın heyecanını yaşıyor.

Moke’ye asisti yaptı

Son olarak Trabzonspor’da devir yapan ve ara transfer döneminde Atiker Konyaspor’a katılan Volkan Neşeli, Galatasaray maçında takımının 1-0 öne geçtiği maçta Moke’ye asisti yapan isim oldu.

Uzun bir aradan sonra gole katkı yaptı

Tecrübeli orta saha oyuncusu, ligdeki son gole katkısını Fenerbahçe formasıyla 30 Ekim 2016 tarihine yaptığı 2 asistle gerçekleştirmişti. Volkan Neşe Saçan, hasreti dindirmiş oldu. ()

Tarih: 11.03.2018 22:43 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur