Volkan Demirel kariyerinde ilk kez 6 gol yedi

Ulusal arayı abes geçmek istemeyen Fenerbahçe, Boluspor’la deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçtan 6-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.
ILK ÖNCE 6 GOL YEDİ
90 dakika sonunda 6 gol yiyen Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk önce kalesinde bu kadar gole engel olamadı.
Deneyimli file bekçisinin Burak Asan’ın şutunda 40 metreden topu filede görmesi ardından sosyal medyada birçok eleştiri yapıldı.
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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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