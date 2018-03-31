Volkan Demirel: 8’de 8 yapacağız

Volkan Demirel, takımı motive etmek için aralıksız arkadaşlarıyla konuşmalar yapıyor. Aykut Kocaman, ekip kaptanı Volkan Demirel’le bir söylev yaparak ekip içi inisiyatifi ele almasını istemişti. Volkan da hocasından aldığı direktifler doğrultusunda takım arkadaşlarıyla çoğu kez toplantılar yapıp motivasyonu sağlamaya çalışıyor.

“8’DE 8 YAPACAĞIZ”

Arkadaşlarıyla konuşan Volkan, “Camiamızın bir kez daha şampiyonluğu kaybetmeye tahammülü yok. Eğer bu olursa ben de dahil aramızda pek çok kişi kendisini sezon sonunda kapı önünde bulabilir. Bu işin şakası değil, ayağımızı eşit alalım. Ligde hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha 8 maç var ve bu 24 puan seslenmek. Liderle ayrım ise yalnızca 6 puan. Rakiplerimiz fikstür açısından bizden dezavantajlı. Birbirleriyle oynayacaklar ve biz kendi maçlarımızı kazanırsak tekrar uğurlu konuma yükseleceğiz. 8’de 8 yapacağız, diğer yolu yok! Bu gücümüz var, yeter ki inançlı olalım, davamıza sahip çıkalım.” dedi.

“ASLANLAR GİBİ SAVAŞACAĞIZ”

Takımda herkesin tahsis bilinci içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Volkan Demirel, “Başta başkanımız ve teknik direktörümüz olmak üzere camiada herkes Fenerbahçe’ye yakışırı şekilde oynamamızı istiyor. Kimseden eksiğimiz yok, kalan 8 maçta çıkıp aslanlar gibi savaşacağız” dedi.