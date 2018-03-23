Volkan Demirel, 40 metreden gol yedi

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Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor’la hazırlık maçında karşılaştı.

Ulusal takım arasını abes devretmek istemeyen Fenerbahçe, Boluspor’la hazırlık maçı organize etti.

40 METREDEN GOL YEDİ

Deneyimli file bekçi Volkan Demirel, bu mücadelede 40 metreden gol yedi. Bolusporlu Burak, orta sahada topu kapar kapmaz Volkan’ı açıkta görür görmez vuruşunu yaptı.

Kalesine yetişmeye çalışan Volkan Demirel, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına engel olamadı.

Boluspor, Fenerbahçe karşı 4-2 önde.

Volkan Demirel, 40 metreden gol yedi – İZLE

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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