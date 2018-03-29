Volkan: 6 gol yedik, bu utancı temizleyelim

Fenerbahçe’nin bir hazırlık maçında da olsa Boluspor’a 6-2 yenilmesinin yankıları hala devam ederken, konu takım içinde de fazla konuşuluyor.

Bu koşul Aykut Kocaman’ı ise oldukça sıkıntılı ediyor. Yaşanan bu ufak çaplı travmanın lige de yansımasından çekinen tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularını kesintisiz uyarıyor. Kocaman, Volkan Demirel’le ise konu hakkında özel bir görüşme yaparak duruma el koyması talimatını verdi.

KAPTANLAR TAKIMLA KONUŞTU

Volkan’dan kaptan olarak ekip için kontrolü ele almasını isteyen sarı-lacivertli hoca, “Şampiyonluktan dile getirmek istiyorsak bundan daha sonra her maçımızı kazanmalıyız. Sana ve Mehmet’e büyük iş düşüyor. Aranızda konuşun, işin ciddiyetini birbirinize anlatın. Bolu maçını da bir lahza önce unutun” dedi.

Bunun üstüne Volkan, takım arkadaşları ile dün bir toplantı düzenleyip, bundan böyle ciddiyeti ele almaları gerektiğini söyledi.

“KAYSERİ’Yİ YENMEK ZORUNDAYIZ”

Tecrübeli kaleci yaptığı konuşmada, “Bir 6-2’dir gidiyor. Bunu unutun. Ben de fazla üzüldüm lakin yapacak bir şey yok. Camiamızı içten yaralayan bu utancı hep beraber temizleyeceğiz. Kendimizi affettirmek için önümüzde bir fırsat var, o da Kayseri’den galibiyetle dönmek. Ardından ise canımızı dişimize takıp her maçımızı kazanmalıyız. Buna mecburuz, bunu camiamıza borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Fernandao: Bolu’dan 6 gol yememiz çok abartıldı