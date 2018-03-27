Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu’nda yeni parkur belli oldu

27 Mart 2018 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul kadar Vodafone’un ad sponsorluğunda 8 Nisan Pazar günü düzenlenecek Vodafone 13. İstanbul Güya Maratonu’nun yeni parkurları kesin oldu. Organizasyonla ilgili detaylar da açıklandı.

Güzergahlarda bir takım şartların değişmesi yapıldı

IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) resmi ölçümcüsü ve beraberindeki heyet ile birlikte yapılan ölçümler neticesinde, Vodafone 13. İstanbul Sanki Maratonu’nun bitiş noktalarında ve parkur güzergâhlarında bir takım şartların değişmesi yapıldı. Buna göre, 21K ve 10K koşucuları benzer yol üstünde sırt sırta dizili olan toplanma alanlarında hazır bekleyecek. Her 15 dakikada bir koşunun startının verileceği Vodafone 13. İstanbul Güya Maratonu’nda 21K ve 10K koşuları Yenikapı Miting Alanı’nın önünde sona erecek.

Maksat 1 saatin altı

Diğer yandan, Sanki Maraton parkuru bu sene değiştirilerek daha düz ülkü getirildi. Yeni parkurda amaç, erkeklerde 1:00:00; kadınlarda ise 1:06:00’ın altı olacak.

21K Güzergâhı: Tamamı Kennedy Sahil Yolu’nda koşulacak olan yarış, Yenikapı Miting Alanı önünden Sirkeci istikametinde başladıktan daha sonra sahil hattını peşine düşüp takip ederek Arabalı Vapur İskelesi çıkışından geri dönecek. Yarış, somurtkan istikamette Bakırköy yönüne doğru ilerleyerek start noktasının yanından geçtikten ve Ottomare Palace Zeytinburnu önünden U dönüşü yaptıktan daha sonra Yenikapı Miting Alanı’nın önünde son bulacak.

10K Güzergâhı: Benzeri Maraton ile aynı güzergâhı kullanacak olan yarış, Sirkeci’den geri dönerek açılış yeri olan Yenikapı Miting Alanı önünde son bulacak.

Yarışların başlangıç saatleri ise şöyle belirlendi:

08.45 Elit Atletler Startı

09.00 21K Yarış Startı

09.15 10K Yarış Startı

Tarih: 27.03.2018 11:09

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Kaynak: www.ajansspor.com

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