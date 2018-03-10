Video – Feyenoord’da ayın futbolcusu Van Persie

Fenerbahçe’de bir türlü istenilen performansı gösteremeyen ve ülkesi Hollanda’da Feyenoord’a transfer olan Robin van Persie Şubat ayının futbolcusu seçildi.

Video – Robin Van Persie

Fenerbahçe‘de çoğu kez sakatlanan ve mücadelelerde bir türlü istenileni veremeyen Robin van Persie‘nin Türkiye macerası hüsranla sona ermiş ve ara transfer döneminde ülkesi Hollanda’nın köklü kulüplerinden Feyenoord’a gitmişti.

Buradaki performansı merak konusu olan Hollandalı yıldız golcü yeni takımıyla oldukça iyi bir açılış yaptı Feyenoord’da Şubat ayının futbolcusu Robin Van Persie seçildi.

Yıldız futbolcu yeni takımıyla 11 maça çıktı ve 3 gole imza attı. (Fanatik)

Tarih: 09.03.2018 20:34 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur