Vedat İnceefe: Finallerde derece yapmak istiyoruz

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde derece yapmak istediklerini bildirdi.

İnceefe, Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı açıklamada, iyi bir ekip olmayı başardıkları için finallere kaldıklarını belirtti.

Ay-yıldızlıların 5 sene aranın arkasından finallere kaldığını hatırlatan İnceefe, “Finlandiya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ilk 5’e girerek 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’na yeralma istiyoruz. bu nedenle, finallerde derece yapmak istiyoruz. Almanya, Hollanda, İspanya gibi manâlı takımlar da bu turnuvada olmayacak, Elit Tur’da elendiler.” ifadelerini kullandı.

Futbolcularının daha özverili çalışmaları durumunda iyi yerlere gelebileceğine inandığını aktaran İnceefe, şunları kaydetti:

“A Ulusal Ekip’a oyuncu saptamak, tabii fakat en manâlı hedeflerimizden biri. Daha Aşağı yaş gruplarından A Ulusal Ekip’a ne dek oyuncu yetiştirip, elit futbolcular kazandırırsak, o kadar mutlu oluruz. Yapacağımız, yaptığımız araştırmalar da buna dayanıyor. Bu yaş grubundan, önümüzdeki yıllarda A Milli Ekip’a kayda değer oyuncular kazandıracağımızı düşünüyorum.”

AA