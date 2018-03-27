VAR Türkiye’de ilk kez çevrimiçi uygulandı

Antalya’da, Finlandiya ile Malta aralarında oynanan özel ulusal maçta video asistan hakem (VAR) sistemi, Türkiye’de başta çevrimiçi olarak uygulandı.

Finlandiya ile Malta, kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da özel maçta karşılaştı.

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Hüseyin Göçek’in düdük çaldığı karşılaşmada Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yaptı. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu. Bu rastlama ile birlikte Türkiye’de öncelikle online (çevrimiçi) ‘VAR’ uygulaması yapıldı. Türkiye’deki VAR çalışmaları ardından FIFA ve IFAB izinleri alınarak müsabakada hakemin, VAR hakemiyle ilk elden iletişim kurabildiği kullanım gerçekleştirildi. Müsabakada VAR olarak Halis Özkahya ve video muavin video hakem (AVAR) olarak ise Ali Palabıyık atama aldı. Maçı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Serdar Tatlı ile Erol Ersoy ve Süper Lig hakemleri de izledi.

FİNLANDİYA KAZANDI

Maçta Finlandiye, Malta karşı üstün futbol oynadı. Finlandiya, birincil yarıyı 13’üncü ve 27’nci dakikada Teemu Pikku, 23’üncü dakikada da Kalle Taimi’nin golüyle 3-0 önde tamamladı. 85’inci dakikada Fredrik Jensen ve 3 dakika daha sonra da Pyry Soiri Malta filelerini havalandırdı. Finlandiya, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Maçta iki ülkenin taraftarı da tribünden takımlarını destekledi.

İKİNCİ KERE AZERBAYCAN MAKEDONYA MAÇINDA UYGULANACAK

Türkiye’de VAR yarın Antalya Mardan Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak Azerbaycan, Makedonya müsabakasında da uygulanacak. Bu maçta ise Halis Özkahya düdük çalarken yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yapacak, Ali Palabıyık 4. hakem olarak tayin alacak. Bu maçta Cüneyt Çakır ‘VAR’, Hüseyin Göçek ise ‘AVAR’ olarak devir üstlenecek. Antalya’da oynanacak iki milli yarışma ile VAR’ın Türkiye’ye kazandırılmasında çok kayda değer bir adım atılacağı ifade edildi.

ONLİNE UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?

VAR sisteminin online uygulamalarında maçın hakemi ile VAR aracında bulunan Video Yardımcı Hakemi aralarında aracısız olarak irtibat kurulabilecek. VAR kapsamına giren pozisyon ile ilgili Video Asistan Hakem, yarışma hakemini uyarabilecek. Yarışma hakemi zorunlu görürse saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izledikten daha sonra kararını değiştirebilecek. Uygulamaya göre son karar yarışma hakeminde olacak.

DHA / Tolga Yıldırım



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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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