VAR önce kupa finali sonra ligde uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, gelecek sezon Türkiye’de Video Muavin Hakem (VAR) sistemini uygulamayı hedeflediklerini söyledi.

VAR, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) izin alınarak, Antalya’daki Mardan Stadı’nda Azerbaycan ile Makedonya ulusal takımları aralarında oynanan hazırlık maçında çevrim içi olarak uygulandı. Karşılaşmayı idare eden Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kemal Yılmaz yaptı. Ali Palabıyık’ın 4. hakem olduğu maçta, VAR aracında Cüneyt Çakır ve yardımcısı Hüseyin Göçek yer aldı.

KUPA FİNALİNDE DENENECEK

Uygulamayı uygun inceleyen MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, rastlama öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, VAR’ın Türkiye’de ilk önce, dün Antalya’da Finlandiya’nın Malta’yı 5-0 yendiği hazırlık maçında çevrim içi uygulandığını hatırlattı. VAR’dan tartışmalı gol, penaltı, ihraç kararlarında istifade edilebileceğini gösteren Namoğlu, amacın oyunun akışını bozmadan asgari müdahale, en fazla kazanç olduğunu vurguladı.

Yusuf Namoğlu, VAR uygulamasıyla hakemin saha içinde göremediği pozisyonlarda, ekran başındaki hakemle koordine halinde dürüst kararı vermesinin hedeflendiğine dikkati çekti. VAR sisteminin, “skandal” olarak nitelendirilen gol, penaltı, ihraç ve hatalı ihraç kararlarına karşı kullanılabileceğini aktaran Namoğlu, bu konuda eğitimin sene başından beri devam ettiğini belirtti.

Yusuf Namoğlu, VAR sistemin en kısa sürede sağlıklı bir şekilde Türkiye liglerinde uygulanmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Hedefimiz, kupa finali gibi olan bir takım maçlarda deneyip gelecek yıl Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulatmak. Herkesin bildiği gibi dünya kupasında VAR uygulanacak. Dünya Kupası’nda uygulanacak VAR sisteminin teknik direktörlüğünü, tekrar bizim eğitim danışmanımız Roberto Rosetti yapmaktadır.

Rosetti, yeri geldiğinde bizim arkadaşlara burada eğitim vermektedir. Dünya Kupası’nda uygulanacak bu sistem ile bütün dünyada VAR’ın ne derece dinç, yararlı olduğuna dair dünya futbol kamuoyu da değerlendirmesini yapacak. Biz de hazır almak istiyoruz.

VAR, Avrupa’da yayılmaktadır. Türkiye olarak geri kalmamamız gerekir. Biz de bu çalışmaları yaparak, Avrupa’da uygulamaya koyan ülkelerin seviyesine gelebilmek için çalışmalara devam ediyoruz. Sağlıklı bir egzersiz içinde olduğumuzu düşünüyorum ve dolayısıyla en kısa sürede bu çalışmaları tamamlamış olacağız.”