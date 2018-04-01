Uşakspor – Sultanbeyli Belediyespor maçı sonrası olay! Başkan yaralandı…

Uşakspor ile Sultanbeyli Belediyespor arasında yapılan maç sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgada Sultanbeyli Belediyespor Kulüp Başkanı Nizamettin Arslan ve bazı taraftarlar yaralandı.

Uşakspor ile Sultanbeyli Belediyespor arasında yapılan ve Uşakspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona eren maç sonrası taraftarlar aralarında ağız dalaşı çıktı. Meydana Çıkan kavgada Sultanbeyli Belediyespor Kulüp Başkanı Nizamettin Arslan ile birlikte çok sayıda taraftar yaralandı. Kulüp başkanının ve taraftarların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaylara ilişkin Sultanbeyli Belediyespor’dan yorumlama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Takımımız TFF 3. Lig 3. Grup 29. hafta mücadelesinde Uşakspor ile karşısında karşıya geldi. Üst sıraları ilgilendiren tesadüf Uşak 1 Eylül Stadında oynandı. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Oysa maça saha kenarında gerçekleşen olaylar damga vurdu. Maç sonunda polis koruması aşağıda iken Uşakspor taraftarı göre taşla yapılan atak sonucu Kulüp Başkanımız Nizamettin Arslan başından yaralandı. Ayakta müdahale edilen Arslan’ın önemli bir sağlık durumu sorunu bulunmuyor. Yaşanan olaylar nedeniyle kulüp başkanımıza ve taraftarımıza geçmiş olsun diyor, sporun doğasına aykırı bu davranışları kınıyor ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi. İHA

Tarih: 01.04.2018 20:38